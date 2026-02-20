(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Borse europee positive a fine mattinata, con i future Usa in rialzo in attesa del Pil trimestrale americano. In arrivo da Oltreoceano anche le vendite al dettaglio, l'indice deflatore Pce utilizzato dalla Fed per le proprie decisioni sui tassi, i consumi personali di dicembre e gli indici indice Pmi composito e dell'università del Michigan. Sui mercati si riducono poi i timori di un attacco Usa all'Iran dopo le rassicurazioni del ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. La migliore è Milano (+1%), seguita da Parigi (+0,77%), Londra (+0,64%), Madrid (+0,6%) e Francoforte (+0,37%). In calo il greggio (-0,45% a 66,13 dollari al barile) e il gas (-2,45% a 32,7 euro al MWh), mentre accelerano sia l'oro (+0,83% a 5.034 dollari l'oncia), sia l'argento (+2,86% a 80,76 dollari l'oncia). Si attesta a 60,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano e tedesco entrambi in ribasso di 0,8 punti, il primo al 3,34% e il secondo al 2,73%. Si rafforza il dollaro sull'euro a 0,85 centesimi ma non sulla divisa britannica a 74,21 penny. In luce il comparto del lusso sulla scia dei conti di Moncler (+12%), seguita da Christian Dior (+2,8%), Lvmh (+2,58%) ed Hermes (+2,35%). Contrastati gli automobilistici Stellantis (+1,2%), Renault (+1,05%), che recupera parte delle perdite della vigilia dopo i conti, Ferrari (-1,2%) e Aston Martin (-2,43%) che ha lanciato il secondo allarme sugli utili in due anni, insieme alla cessione dei diritti di Formula 1 fino al 2055. Positivi i bancari Banco Bpm (+2,7%), Mediobanca (+2,35%), Bper (+2,14%), Lloyds (+1,9%), SocGen (+1,88%), Unicredit (+1,4%) e Intesa (+0,85%). Brillante l'assicurativo Unipol (+6%) dopo i conti. (ANSA).