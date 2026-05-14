(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Le Borse europee proseguono in rialzo dopo l'avvio positivo di Wall Street. L'attenzione dei mercati si concentra sui colloqui, a Pechino, tra il presidente Usa, Donald Trump e il presidente cinese, Xi Jinping. Sotto i riflettori anche lo stallo tra Usa e Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz. L'indice stoxx 600 sale dello 0,5%. In rialzo Francoforte (+1,05%), Milano (+0,9%), mentre si dirige verso i 50.000 punti, Parigi e Madrid (+0,7%) e Londra (+0,2%). I listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+2%). Bene anche le banche (+0,7%) e le assicurazioni (+1%). Positive le utility (+0,3%), con il prezzo del gas che sale del 2% a 47,90 euro al megawattora. Bene l'energia (+0,2%), con il petrolio debole ma sopra i 100 euro. Il Wti scende dello 0,1% a 100,87 dollari l'oncia. Il Brent cede lo 0,3% a 105,29 dollari. In calo i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 73 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,78% e quello tedesco al 3,04%. A Piazza Affari corrono Stm (+4,4%) e Stellantis (+3,3%). Bene anche Mediolanum e Poste (+2%). A2a (+1,8%), dopo i risultati del primo trimestre. In fondo Fincantieri (-1,5%), Snam (-1,3%) e Nexi (-1%). Fuori dal listino principale giù Ferretti (-3,5%), nel giorno dell'assemblea per la nomina del nuovo Cda. (ANSA).