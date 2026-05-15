(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Peggiorano le principali borse europee con i future Usa in rosso dopo il summit fra il presidente Usa Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping, che ha deluso le attese dei grandi investitori. Sui mercati torna il fantasma dell'inflazione, alimentata dalla corsa del greggio (Wti +2,98% a 104,18 dollari al barile) e del gas naturale (+3,21% a 49,15 euro al MWh). Volano i rendimenti di titoli di Stato, che portano lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 76,7 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 12,2 punti al 3,89% e quello tedesco di 8,5 punti al 3,13%, mentre quello francese ne guadagna 11,3 al 3,77% e quello inglese 16,8 punti al 5,16%. Milano cede il 2,11%, Francoforte l'1,9%, Londra l'1,85%, Parigi l'1,6% e Madrid l'1,5%. Sotto pressione i produttori di semiconduttori Stm (-5,7%), Infineon (-4,75%), Asm (4,35%) e Asml holding (-4,25%). Fa eccezione Technoprobe (+30,6%), attiva nel settore, che ha alzato le stime sul 2027. Scivola il lusso con Ferragamo (-15,6%) all'indomani della trimestrale, Burberry (-5,1%), Kering (-2,25%), Moncler (-1,8%) ed Lvmh (-1,25%), che cede il marchio Marc Jacobs a Whp Global. Deboli anche i bancari Barclays (-3,55%), Bper (-3,15%), Bnp (-2,8%), Intesa (-2,85%), Banco Bpm (-2,59%), Unicredit (-2,1%), Natwest (-1,9%), e Commerzbank (-1%). In controtendenza i petroliferi Subsea7 (+3%), Bp (+1,05%), Repsol (+0,8%), Saipem (+0,45%) ed Eni (+0,1%). (ANSA).