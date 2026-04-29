(ANSA) - MILANO, 29 APR - Piazza Affari riduce il calo e si muove sotto la parità (-0,06%) al pari delle altre Borse europee in attesa di Wall Street e dell'ultima riunione della Fed con Jerome Powell nelle vesti di presidente. Così come per la Bce domani, il mercato scommette che i tassi restino per ora invariati. Rimangono piuttosto i timori di pressioni sull'inflazione dall'aumento dei prezzi del greggio con il Brent che viaggia sopra i 114 dollari e il Wti americano a 103 mentre il gas punta verso i 45 euro al megawattora. Piatto invece l'oro. A Piazza Affari l'ipotesi di un'offerta di Cvc continua a sostenere Nexi (+5,26%) e in una buona giornata per i tecnologici, in vista delle trimestrali delle big tech americane, brilla Stm (+4,26%). In fondo al paniere principale scivolano la moda di Cucinelli (-2,21%) e Moncler (-1,7%) e le utilities Enel (-1,65%), Italgas (-1,59%) e Terna (-1,56%). Altrove Francoforte (-0,09%) vede correre Adidas (+6,2%) dopo i conti e scendere Deutsche Bank (-2,6%) per gli accantonamenti saliti a 519 milioni e l'indice Cet1 al 13,8%, leggermente sotto le stime. A Zurigo (+0,12%) è Ubs (+5,1%) a venir premiata per la trimestrale. Parigi cede lo 0,38% e Londra lo 0,76% per cento. (ANSA).