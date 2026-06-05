(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Le Borse europee si mostrano incerte mentre cala la febbre per l'intelligenza artificiale. Sui listini del Vecchio continente pesa il calo dei titoli tecnologici dopo i dati di Broadcom sulle vendite di microchip per l'intelligenza artificiale. Sotto i riflettori ancora le tensioni geopolitiche, con il conflitto in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz e le mosse di Russia e Ucraina per porre fine alla guerra. Lo stoxx 600 è poco mosso (-0,01%). Positive Madrid (+0,5%), Londra e Parigi (+0,3%), poco mossa Francoforte (-0,01%). Sui listini pesa il settore tecnologico (-2,5%), con Asm (-3,8%), Asml (-3,1%) e Infineon (-6%). Male anche le compagnie aeree (-0,8%). Poco mossa l'energia (+0,01%), in linea con l'andamento del prezzo del petrolio. Il Wti si attesta a 93,03 dollari al barile e il Brent scende a 95,04 dollari. In luce le utility (+0,7%), con il prezzo del gas in aumento. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano lo 0,9% a 49,19 euro al megawattora. Acquisti sul settore del lusso (+1,1%) e delle auto (+0,1%). Poco variati i titoli di Stato, mentre si attendono i dati sul mercato del lavoro in arrivo dagli Stati Uniti. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 73 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,75% e quello tedesco al 3,02%. Debole il prezzo dell'oro che scende dello 0,2% a 4.465 dollari l'oncia. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,1638 sul dollaro. (ANSA).