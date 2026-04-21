(ANSA) - MILANO, 21 APR - Le Borse europee si muovono in ordine sparso dopo l'avvio di Wall Street. L'attenzione dei mercati si concentra sulle parole di Donald Trump per il conflitto con l'Iran e per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sotto i riflettori anche i primi risultati della stagione delle trimestrali. Si indebolisce il dollaro sulle principali valute internazionali. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,3%. Positiva Milano (+0,1%) e Madrid (+0,2%). Deboli Londra (+0,45%), Parigi (+0,52%), poco mossa Francoforte (+0,01%). I principali listini sono appesantiti dalla farmaceutica (-1,2%) e dalle compagnie aeree (-1%). Positive le banche (+0,2%) e il comparto tecnologico (+0,6%). Bene le utility (+0,65%), con il prezzo del gas in rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un aumento del 4% a 41,94 euro al megawattora. Sale l'energia (+0,5%), con il prezzo del petrolio poco mosso. Il Wti scende dello 0,6% a 89,08 dollari al barile e il Brent si attesta a 94,92 dollari con una flessione dello 0,6%. Poco mossi i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 74 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,72% e quello tedesco al 2,97%. Piatto il prezzo dell'oro che sfiora a 4.800 dollari l'oncia. A Piazza Affari scivolano Leonardo (-3,8%) e Lottomatica (-3,6%). Male anceh Fincantieri (-1,7%) e Saipem (-1,4%). Mostrano i muscoli Avio (+2,5%), Stm (+2,1%) e Stellantis (+1,8%). Tra le banche si mettono in mostra Mediobanca (+1,6%) e Mps (+1,3%). (ANSA).