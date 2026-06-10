(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Le Borse europee girano in calo, appesantite dai timori per gli investimenti sull'intelligenza artificiale e mentre si attendono i dati sull'inflazione negli Stati Uniti. Sui mercati permane l'incertezza sul versante delle tensioni geopolitiche, con lo stallo tra Usa e Iran che dura da diverso tempo e lo stretto di Hormuz ancora chiuso. L'indice stoxx 600 scende dello 0,3%. Si muovono in negativo Londra e Francoforte (-0,5%), Madrid (-0,2%) e Parigi (-0,1%). I principali listini sono appesantiti dal comparto tecnologico (-0,9%) e dall'industria (-0,5%). Male anche le banche (-0,6%) mentre le assicurazioni guadagnano lo 0,1%. Vendite sulle utility (-0,4%), con il prezzo del gas in aumento. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano lo 0,4% a 48,94 euro al megawattora. Sale l'energia (+0,2%), con il petrolio poco mosso. Il Wti si attesta a 88,15 dollari al barile, il brent scende a 91,14 dollari. In vista dell'inflazione americana i titoli di stato sono in lieve rialzo. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 76 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,82% e quello tedesco al 3,06%. In forte calo il prezzo dei metalli preziosi. L'oro scende del 4% a 4.163 dollari l'oncia. L'argento cede il 6,5% a 64,13 dollari. Sul versante valutario l'euro sale a 1,1555 sul dollaro. (ANSA).