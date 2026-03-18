(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Borse europee in frenata e future Usa che girano in negativo dopo la notizia che Usa e Israele hanno attaccato gli impianti iraniani di petrolio e gas di South Pars e Asaluyeh. Londra (-0,2%) e Francoforte (-0,1%) girano in negativo mentre Parigi (+0,3%) e Milano (+0,2%) si avvicinano alla parità, attorno alla quale oscillano anche i future su Nasdqaq e S&P 500. Il rialzo del prezzo del petrolio (+2,6% a 106 dollari al barile il Brent) e del gas (+1,3% a 52,1 euro i future Ttf) provocato dall'attacco manda in affanno anche i titoli di Stato, che temono un'ondata inflattiva: i rendimenti dei Btp salgono di 3 punti base al 3,68% mentre lo spread con il Bund si allarga a quota 77. (ANSA).