(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Borse europee in spolvero nell'ultima parte della seduta, con i listini sui massimi di giornata: Madrid avanza del 2,1%, Parigi dell'1,8%, Francoforte dell'1,7% e Milano dell'1,3%, su nuovi massimi storici, mentre Londra e New York sono chiuse per festività. Le scommesse per una riapertura dello Stretto di Hormuz fanno scendere il costo di gas e petrolio e spingono obbligazioni e titoli di Stato, che confidano in una riduzione del costo dell'energia che disinneschi il pericolo di un rialzo dei tassi di interesse. Il petrolio cede oltre 5 punti percentuali, con il Wti a 91,4 dollari al barile e il Brent a 98,2 dollari, e il gas arretra del 6.7% a 45,4 euro al megawattora. Avanzano invece i bond, con i rendimenti dei Btp in calo di 12 punti base, al 3,64%, mentre lo spread con il Bund si restringe a quota 71. A Piazza Affari continua il momento d'oro di Avio (+6,9%), seguita da Nexi (+6,5%), messa in moto dall'annuncio di Cdp di volere salire al 29,9% del capitale, e da Amplifon (+6,3%), spinta dalla promozione da parte di Kepler Cheuvreux. Corrono anche Diasorin (+4%), Buzzi (+3,5%) e Unicredit (+3,1%) mentre scivola Eni (-1,5%) in scia al prezzo del petrolio, seguita da Tenaris (-0,3%), Stm (-0,2%) e Leonardo (-0,2%). (ANSA).