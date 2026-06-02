(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Confermano il rialzo le principali borse europee in una seduta piuttosto interlocutoria. In rosso i future su Wall Street con gli occhi puntati sul Medio Oriente, dove sono attese novità nei colloqui tra Usa e Iran, ma anche sui dati macroeconomici in arrivo da domani. Tra questi gli indici Pmi di Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Ue e Stati Uniti. In arrivo gli indici Ism e gli ordini di fabbrica e di beni durevoli negli Usa, seguiti giovedì dalle richieste di sussidi e venerdì dalla disoccupazione. Milano (+1,2%) si conferma in testa, seguita da Francoforte e Madrid (+0,8% entrambe), Parigi (+0,75%) e Londra (+0,3%). Prosegue il calo del greggio (Wti -1,05% a 91,2 dollari al barile) e del gas (-2,94% a 48,63 euro al MWh), mentre gira al ribasso l'oro (-0,11% a 4.528,3 dollari l'oncia). Debole il dollaro a 1,16 sull'euro e 1,35 sulla sterlina, mentre risale a 71,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 6,5 punti al 3,67%, quello tedesco di 4,9 punti al 2,95% e quello francese di 5,7 punti al 3,57%. Gli acquisti si concentrano sul settore dei semiconduttori, dopo il rialzo delle stime di Stm (+10,49%) sui ricavi legati ai Data Center. Bene anche Infineon (+6,7%) e Nordic Semiconductor (+3,16%). Segue il lusso con Persimmon e Swatch (+2,15% entrambi) e Moncler (+1,2%). Contrastate Ferrari (+1,45%), Porsche (+1,4%), Stellantis (-0,3%) e Renault (-1,15%). Positive Bnp (+1,9%), Commerzbank (+1,4%), Unicredit (+1,1%) e Intesa (+0,95%), deboli invece Mediobanca (-0,23%) ed Mps (-0,63%). Debole il comparto della difesa, con Fincantieri (-2,38%), Avio (-2,3%), Rheinmetall (-1,55%) e Leonardo (-1,1%), insieme ai petroliferi Bp (-1,35%), Shell (-0,57%), TotalEnegies ed (-0,4% entrambi). (ANSA).