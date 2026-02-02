(ANSA) - MILANO, 02 FEB - L'avvio incerto di Wall Street non impedisce alle Borse europee di mantenersi in rialzo. Francoforte guadagna lo 0,96%, Parigi lo 0,91% e Londra l'1%, al pari di Milano. Sulla piazza milanese gli acquisti premiano i titoli finanziari a partire da Unipol (+3,17%), Bper e Mps (entrambe +2,87%), Mediolanum (+2,83%), Generali (+2,76%) e Poste (+2,43%). Più cauta Intesa (+0,57%) che ha presentato i conti e il nuovo piano. In fondo al listino resta invece Stm (-1,17%) in una brutta giornata per i chip. Fuori dal paniere principale sprofonda Bff Bank (-39,55) dopo che la banca ha tagliato i target e cambiato il vertice. La volatilità delle materie prime continua comunque a essere al centro dell'attenzione dei mercati. L'oro ha cambiato direzione dopo gli scivoloni dai massimi (+1,1% a 4.769 dollari l'oncia) e lo stesso cerca di fare l'argento (-0,69% a 81,3 dollari ). Il dollaro è in leggero recupero sull'euro: la moneta unica è scambiata a 1,1826 biglietti verdi. E' in discesa invece il petrolio (-4,4%) dopo che il presidente Usa Donald Trump ha fatto sapere che Washington sta negoziando con l'Iran. (ANSA).