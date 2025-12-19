(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Le Borse in Europa, sostenute dall'andamento positivo di Wall street hanno agganciato a un nuovo massimo storico, concludendo l'ultima settimana di contrattazioni completa dell'anno con ottimismo, scommettendo su un ulteriore allentamento delle politiche e una crescita resiliente negli Stati Uniti. L'indice Stoxx Europe 600 ha registrato un rialzo dello 0,4% a 587,50 punti, Londra ha chiuso in rialzo dello 0,6%, Francoforte dello 0,37%, Milano dello 0,66%, Madrid dello 0,22% e Parigi stabile (+0,01%). I titoli dei settori dei servizi di pubblica utilità, dell'energia e della sanità hanno registrato i maggiori rialzi, mentre il settore dei beni di consumo ha guidato i ribassi. Adidas (-1,17%) e Puma (-3,5%) hanno ripiegato dopo che il colosso statunitense Nike ha annunciato un calo delle vendite in questo trimestre. (ANSA).