(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Le Borse europee chiudono in calo, con i mercati delusi dall'incontro di Donald Trump con il leader cinese Xi Jinping. Gli investitori si aspettavano risposte più chiare sui numerosi dossier aperti, in particolare sull'Iran e sul commercio. Uno scenario che alimenta la corsa del petrolio e del gas, con le preoccupazione di una nuova fiammata dell'inflazione e le mosse delle banche centrali sulla politica monetaria. Seduta in rosso per Francoforte (-2,07%), Londra (-1,71%), Parigi (-1,6%). (ANSA).