(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Le Borse europee si muovono in modo cauto in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. I mercati restano alla finestra in attesa di indicazioni sulle trattative tra Iran e Usa e l'eventuale sblocco dello stretto di Hormuz. Il petrolio, intanto, non rallenta la sua corsa mentre l'oro gira in calo. Poco mosso l'indice stoxx 600 (+0,05%). In lieve rialzo Milano e Londra (+0,1%). In rosso Francoforte (-0,4%) e Madrid (-0,2%). Poco mossa Parigi (-0,02%). I listini sono appesantiti dal comparto tecnologico (-0,7%) e dalle banche (-0,8%). Positive le utility (+0,6%), con il prezzo del gas che cede il 5% a 53,78 euro al megawattora. Bene anche l'energia (+1%), con il petrolio ancora di corsa. Il Wti guadagna il 4% a 91,60 dollari al barile. Il Brent sale di circa il 3% a 102,85 dollari. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 90 punti base, con il tasso del decennale italiano al 3,89% e quello tedesco al 2,99%. A Piazza Affari balzo di Inwit (+8,2%), dopo le performance negativa delle precedenti sedute. Avanzano anche Amplifon (+2,2%) e Diasorin (+2%). Tra le banche positiva Mps (+0,7%), alle prese con le vicende legate alla governance e all'integrazione di Mediobanca (+1,3%). Pesante Avio (-7%), scivolano Fincantieri (-3,6%) e Leonardo (-3,6%). (ANSA).