(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Azzerano il rialzo le principali borse europee a circa un'ora e mezza dalla chiusura, con gli indici Usa che girano in negativo (Dow Jones -0,05% e Nasdaq -0,45%). Milano si porta in parità mentre girano in calo Parigi (-0,5%), Madrid (-0,4%), Francoforte (-0,3%) e Londra (-0,2%). Risale a 80 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,7 punti al 3,75%, quello tedesco in calo di 0,2 punti al 2,95% e quello francese in progresso di 0,8 punti al 3,63%. Prosegue il rialzo del dollaro a 87,27 centesimi e a 75,,42 penny, valori che non venivano toccati dal luglio del 2025 nei confronti dell'euro e dal novembre dello stesso anno nel caso della sterlina. Si mantiene poco sopra i 95 dollari al barile il greggio Wti (-0,54%) mentre supera i 100 dollari il Brent (-0,05%). Più evidente il calo del gas (-2,02% a 49,84 euro al MWh) in attesa di sviluppi del conflitto tra Israele, Usa e Iran. A salire sono i titoli del comparto energetico, da Saipem (+2,55%) TotalEnergies (+2,53%), Enel (+2,36%) ed Eni (+2,3%) a Snam (+2,07%), Shell (+1%) e Bp (+0,87%). Soffre invece il comparto industiale, da Sandvic (-5%), bocciata da Morgan Stanley a Sienens Energy (-4,45%), Rolls-Royce (-4,36%), Fincantieri (-3,2%) e Interpump (-2,6%). Deboli gli automobilistici Stellantis e Volkswagen (-1,9% entrambi), in ordine sparso i bancari Unicredit (-1,85%), SocGen (-1,8%), Commerzbank (-1,3%), Intesa (-0,95%), Bper (-0,36%), Banco Bpm (-0,1%), Mps (-0,08%) e Mediobanca (+0,2%). (ANSA).