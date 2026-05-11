(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Avvio debole per le Borse europee. Sui mercati tornano i timori di una escalation del conflitto tra Iran e Stati Uniti, dopo che Donald Trump ha considerato non soddisfacente la proposta di Teheran per un piano di pace. Uno scenario che alimenta il rally del petrolio e del gas, mentre i titoli di Stato sono in lieve rialzo. Attesa per il voto del Senato americano per la nomina di Kevin Warsh a Governatore della Fed. In calo Parigi (-0,53%), sale Londra (+0,24%), poco mossa Francoforte (-0,02%). (ANSA).