(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Allungano il passo le principali borse europee insieme agli indici Usa, positivi dopo un avvio contrastato. Parigi guadagna lo 0,9%, Milano lo 0,85%, Madrid lo 0,8%, Londra lo 0,5% e Francoforte lo 0,4%. Gli occhi degli investitori sono puntati sulle scorte di greggio Usa, mentre a mercati chiuso si attendono la trimestrale di Nvidia, cruciale per il settore hi tech, e i verbali dell'ultimo comitato federale di aprile della Fed. In ritirata le quotazioni del greggio (Wti -2,14% a 101,88 dollari al barile e Brent -2,4% a 108,78 dollari) e del gas naturale (-1,48% a 51,05 euro al MWh). Scende a 74,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 6,9 punti al 3,89%, quello tedesco di 4,2 punti al 3,15% e quello francese di 5,2 punti al 3,78%, mentre nel Regno Unito scende di 10,1 punti al 5,03%. Sale il dollaro a 86,26 centesimi di euro, si mantiene stabile invece a 74,64 penny, mentre l'oro appare fiacco (-0,22% a 4..484,9 dollari l'oncia). Acquisti sul settore dei semiconduttori, da Stm (+5,47%), spinta dal rialzo del prezzo obiettivo da parte degli analisti di Mizhuo, a Asml Holding (+3,75%), che rientra fra i titoli preferiti da Ubs. Seguono i titoli della difesa con Kongsberg (+2,89%) e Leonardo (+1,67%), mentre scivolano Nexi (-3,41%) e Diasorin (-2,24%) nel giorno de piano strategico al 2030. Segno meno anche per Amplifon (-1,47%), e Recordati (-1,08%), immobile invece Stellantis, che si mantiene sulla parità dopo l'annuncio di una collaborazione negli Usa con Jaguar Land Rover alla vigilia dell'Investor Day. In campo bancario Acquisti su SocGen (+1,8%), Commerzbank (+1,6%) nel giorno dell'assemblea, Intesa (+1,15%), Banco Bpm (+0,9%) e Unicredit (+0,8%). Deboli Bper (-0,79%) ed Mps (-0,76%). (ANSA).