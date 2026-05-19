(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Le Borse europee imboccano la strada del rialzo mentre i future su Wall Street azzerano i ribassi in attesa di capire se il nuovo round di trattative tra Usa e Iran sarà in grado di mettere fine alla guerra in Medioriente. Francoforte sale dell'1%, Parigi dello 0,7%, Londra dello 0,5% e Milano, fanalino di coda, dello 0,4%. Il petrolio è debole, con il Brent che cede l'1,5% attorno ai 110 dollari al barile, e il Wti poco posso a 108,6 dollari, mentre il gas sale in Europa, con i future Ttf in progresso dello 0,6% a 50,5 euro al megawattora. Rifiatano i bond, oggetto di forti vendite in questi giorni sui timori che la spinta inflazionistica generata dalla guerra porterà a una stretta monetaria: i rendimenti dei Btp cedono così 2 punti base, al 3,88%, mentre lo spread con il Bund scende di un punto a quota 74. A Piazza Affari corrono Avio (+6,1%), dopo il successo del lancio del satellite Smile, davanti a Fincantieri (+3,8%) e Leonardo (+2,8%), seguite da Inwit (+2,6%), Ferrari (+2,2%), Nexi (+2%) e Mps (+1,8%) mentre le vendite si concentrano su Tenaris (-1,9%), Prysmian (-1,4%) e Stm (-0,7%). (ANSA).