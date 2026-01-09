(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Le Borse europee accelerano e i titoli del Tesoro restano sotto pressione dopo i dati americani sulla disoccupazione che rafforzano le aspettative per una cautela della Federal Reserve sul taglio dei tassi di interesse. Londra guadagna lo 0,48%, Parigi lo 0,98%, Francoforte lo 0,56%, Milano lo 0,08 per cento. Il dollaro statunitense cancella i guadagni mentre i futures sulle azioni Usa salgono. Dopo la lettura dei dati sull'occupazione di dicembre, il rendimento dei titoli del Tesoro a due anni è aumentato di tre punti base al 3,52%. I contratti sull'indice S&P 500 sono aumentati dello 0,3 per cento. Gli operatori si stanno anche preparando all'eventuale pronuncia della Corte Suprema sul destino della maggior parte dei dazi sulle importazioni del presidente Donald Trump. Tra le materie prime il greggio West Texas Intermediate è salito dell'1% a 58,31 dollari al barile, l'oro spot è salito dello 0,1% a 4.482,77 dollari l'oncia. (ANSA).