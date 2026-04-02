(ANSA) - MILANO, 02 APR - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti in evidente calo dopo il discorso del presidente Usa Trump alla nazione. La Borsa di Tokyo è in chiusura con un calo del 2,5% dell'indice Nikkei 225, mentre Hong Kong perde l'1,4%. In ribasso anche i listini cinesi (Shanghai -1,1%, Shenzhen -2%), mentre cede chiaramente Seul, che perde il 4,5% con l'indice generale e il 5,6% con il Kosdaq che riunisce i titoli tecnologici. In calo di un punto percentuale Sidney, negativi i futures sull'avvio delle Borse europee. (ANSA).