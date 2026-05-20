(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in calo con la debolezza dei gruppi tecnologici e di Wall Street, dove gli operatori attendono tra l'altro la trimestrale di Nvidia. La Borsa di Tokyo si appresta a chiudere in negativo dell'1,3%, seguita da Hong Kong in calo dello 0,6% e i listini cinesi deboli. Seul si muove attorno a perdite di un punto percentuale, con l'indice hi tech Kosdaq in ribasso del 2,8%. Sidney cede l'1,2%. Deboli i future sull'avvio dei mercati europei. (ANSA).