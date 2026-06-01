(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Borse asiatiche in rialzo, con i titoli tecnologici che spingono i mercati azionari su muovi massimi. Tokyo avanza dell'1%, Hong Kong dello 0,8%, Seul, vero e proprio termometro del comparto tech, del 4,1%, mentre sono fiacche Sydney (-0,03%), Shanghai (-0,2%) e Shenzhen (-0,4%). Positivi i future su Wall Street, con l'S&P 500 che avanza dello 0,3% e il Nasdaq dello 0,6% mentre in Europa l'Euro Stoxx 50 cede lo 0,2%. Tocca nuovi massimi l'indice Msci All Country World Index, principale indicatore dell'andamento dei mercati mondiali, a 1.130 punti. I record sono alimentati dal sentimento degli investitori sul comparto tecnologico, dopo che Nvidia ha annunciato l'ingresso nel mercato dei chip per pc con un nuovo 'superchip' che debutterà in autunno. A Tokyo Softbank, i cui investimenti includono il produttore di chip Arm Holdings e OpenAi, è salita fino a un massimo del 14%, sfilando dopo più di vent'anni a Toyota il primato di più grande società nipponica. Accanto ai progressi in campo tecnologico i mercati continuano a monitorare la situazione in Iran, dove l'ottimismo per un accordo di pace non si è ancora tradotto in un'intesa, nonostante le parole rassicuranti del presidente americano Donald Trump che anche stamattina ha ribadito che "alla fine andrà tutto bene". Il petrolio, in attesa di certezze, riprende a crescere con il Wti a 90 dollari al barile (+3,1%) e il Brent a 93,6 dollari (+2,7%). Salgono anche i rendimenti dei Treasury (+3 punti base al 4,46%) mentre l'oro cede lo 0,6% a 4.511 dollari. (ANSA).