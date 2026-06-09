(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Le Borse asiatiche rimbalzano dopo aver segnato alla vigilia il maggior calo da marzo mentre le parole di Trump su un prossimo accordo con l'Iran contribuiscono a ridurre i prezzi del petrolio. Del movimento partito da Wall Street dove anche oggi i futures sono positivi, mentre quelli europei si mostrano incerti, hanno beneficiato soprattutto le aziende di microchip. Il ritorno degli acquisti legati all'intelligenza artificiale anche in vista di prossimi mega debutti sul Nasdaq, con l'ipo di SpaceX che ha fatto il pieno di sottoscrizioni, hanno spinto in rally in particolare Seul dove il rialzo supera il 7,7% con titoli come Sk Hynix in volo dell'11% grazie anche al patto siglato con Nvidia per lo sviluppo dei chip. Bene Tokyo (+1,97%) piatta Hong Kong e in crescita Shanghai (+0,68%) e Shenzhen (+1,6%) a mercati ancora aperti. Più decisa la crescita di Taiwan (+2,76%) (ANSA).