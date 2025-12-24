(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa dopo la seduta positiva di Wall street con il record per l'indice S&P. La Borsa di Tokyo ha concluso infatti in calo dello 0,1%, con Seul in ribasso dello 0,2% e Sidney dello 0,3%. In rialzo finale dello 0,1% Hong Kong, con i listini cinesi chiaramente positivi: Shanghai +0,5%, Shenzhen in aumento di un punto percentuale. In una seduta che vede chiuse le Borse di Milano e Francoforte, incerti i futures sull'avvio degli altri listini, che per la vigilia di Natale concluderanno gli scambi con orari diversi attorno a metà giornata. (ANSA).