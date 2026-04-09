(ANSA) - MILANO, 09 APR - Lo stretto di Hormuz ancora chiuso e la tregua tra Usa e Iran che vacilla con gli attacchi di Israele al Libano pesano sulle Borse di Asia e Pacifico. Dopo la corsa della vigilia innescata dall'entusiasmo per la treguia di due settimane, i listini sono ripiombati nell'incertezza. A Tokyo il Nikkei cede lo 0,73%. Hong Kong lascia sul terreno lo 0,38%, Shanghai perde lo 0,77% e Shenzhen lo 0,63%. Tra i peggiori Seul che cede l'1,61%. In negativo anche i future su Wall Street, così come sono attese in calo le Borse europee. (ANSA).