(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Borse asiatiche incerte, con gli investitori preoccupati per l'impennata dei rendimenti dei bond globali che minaccia la tenuta dei livelli record raggiunti dal mercato azionario sulla spinta del comparto tecnologico. Tokyo cede lo 0,4%, Seul, una sorta di benchmark per gli investimenti in intelligenza artificiale, il 2,7% mentre sono poco mosse Hong Kong (+0,2%), Shanghai (+0,2%) e Shenzhen (-0,1%) e Sydney si muove in controtendenza (+1%). In rosso anche i future su Wall Street con il Nasdaq che cede lo 0,5% e l'S&P lo 0,3%, mentre sono in lieve rialzo quelli sulle Borse del Vecchio Continente. I listini, in assenza di dati macro significativi, restano focalizzati sugli sviluppi in Medioriente e mostrano cautela di fronte alle parole del presidente Donald Trump, che ha annunciato il rinvio di un attacco all'Iran e parlato di negoziati "seri" in corso con Teheran: il Brent cede l'1,6% mantenendosi appena sopra i 110 dollari al barile mentre il Wti arretra dello 0,4% a 108,2 dollari. Gli alti prezzi dell'energia hanno innescato una spirale inflazionistica che ha spinto i rendimenti dei bond a massimi che non si vedevano da molti anni, alimentando le aspettative che la Fed e le altre banche centrali debbano mantenere alto il costo del denaro, con effetti negativi per tutti gli asset rischiosi. (ANSA).