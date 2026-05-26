(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Prevale la cautela sulle Borse asiatiche in attesa di capire se i negoziati tra Usa e Iran porteranno ad un accordo, con i listini che hanno limato i rialzi dopo gli attacchi statunitensi a siti missilistici iraniani, definiti dagli americani come difensivi. Tokyo cede lo 0,3%, Shenzhen l'1,2%, Shanghai lo 0,7% e Sydney lo 0,3% mentre corre Seul (+2,9%), ieri chiusa al pari di Hong Kong (+0,2%). Positivi i future Usa, che ieri non ha trattato per il Memorial Day, con quelli sul Nasdaq che avanzano dello 0,8% e quelli sull'S&P 500 dello 0,6% mentre in Europa quelli sull'Euro Stoxx 50 cedono lo 0,3%. L'incertezza in Medioriente, che resta il punto focale dei mercati in una giornata scarica di dati macroeconomici, spinge al rialzo il petrolio, con il Brent che avanza del 2,3% a 98,35 dollari al barile e il Wti che riguadagna quota 90 dollari, a 91,95. In calo i rendimenti dei Treasury, con il decennale che perde 7 punti base al 3,46%. Sul fronte valutario il dollaro è in rialzo sulle principali valute, a 1,1629 sull'euro, mentre l'oro cede lo 0,8% a 4.531 dollari l'oncia. (ANSA).