(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Le Borse asiatiche volano e chiudono in forte rialzo dopo l'accordo tra Usa e Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Sui mercati torna un clima positivo, mentre si attenuano le preoccupazioni per le interruzioni dell'approvvigionamento energetico. In netto calo petrolio e gas. Balzo di Tokyo che chiude in rialzo del 4,99%. Sul mercato dei cambi lo yen recupera terreno sul dollaro a 160,12 ed è stabile a 185,87 sull'euro. Tonica anche Seul (+5,2%). Positive Hong Kong (+0,47%), Shanghai (+1,2%), Shenzhen (+3,01%) e Mumbai (+1,4%). (ANSA).