(ANSA) - MILANO, 10 APR - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si guarda ai colloqui tra Usa e Iran previsti nel corso del fine settimana. Sui mercati torna il clima di ottimismo, con il petrolio sotto i 100 dollari al barile ed in attesa di sviluppi sul fronte dello stretto di Hormuz. In rialzo Tokyo (+1,84%). Sul fronte dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro, a 159,27, e sull'euro poco sopra a 186,13. A contrattazioni ancora in corso sono positive anche Hong Kong (+0,5%), Shanghai (+0,6%), Shenzhen (+1,76%), Seul (+1,4%) e Mumbai (+1%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania l'inflazione in seconda lettura e dall'Italia la produzione industriale. Dagli Stati Uniti l'inflazione e la fiducia delle famiglie. Moody's si pronuncia sul debito sovrano della Francia. (ANSA).