(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo con la spinta dei titoli tecnologici e la possibilità di nuovi investimenti sul fronte dell'intelligenza artificiale. Sui mercati l'attenzione si concentra sulla visita di Donald Trump in Cina mentre restano le preoccupazioni sulla situazione del Medio Oriente. Tokyo conclude la seduta in rialzo dello 0,84%. Sul fronte dei cambi lo yen si indebolisce sul dollaro, a 157,73, ed è stabile sull'euro, poco sopra a 184,91. A contrattazioni ancora in corso sono positive Shanghai (+0,60%), Shenzhen (+1,4%), Seul (+2,63%) e Mumbai (+0,34%). Debole Hong Kong (-0,16%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Francia l'inflazione armonizzata. Dall'Eurozona il Pil, la produzione industriale ed i dati sull'occupazione. Dagli Stati Uniti attesi i prezzi alla produzione e le scorte e produzione di greggio. (ANSA).