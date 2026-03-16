(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Borse asiatiche in ordine sparso a chiusura di seduta. I mercati avviano la settimana in modo incerto mentre prosegue la guerra in Medio Oriente ed aumento le tensioni sullo stretto di Hormuz. L'attenzione si concentra sul prezzo del petrolio e sul gas. Verso un avvio positivo per i listini europei dove i future sono in rialzo. Debole Tokyo (-0,13%). Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro, a un livello di 159,20 e sull'euro poco sopra a 182. A contrattazioni ancora in corso positiva Hong Kong (+1,5%), Shenzhen (+0,16%), Seul (+1,1$%) e Mumbai (+0,1%). Fiacca Shanghai (-0,26%). Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale degli Stati Uniti e i dati sullo stato del manifattura nello Stato di New York. (ANSA).