(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Le Borse asiatiche chiudono in netto rialzo, in scia con Wall Street. Dopo il nuovo taglio dei tassi da parte della Fed e le prospettive economiche per il 2026, i mercati ritrovano il clima positivo. Tra gli investitori, almeno per il momento, prevale la fiducia, anche sul livello degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Sale Tokyo (+1,37%). Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 155,70, e sull'euro a 182,80. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong (+1,6%), Shanghai (+0,4%), Shenzhen (+0,7%), Seul (+1,4%) e Mumbai (+0,5%). Sul fronte macroeconomico in arrivo il Pil mensile del Regno Unito e l'inflazione armonizzata di Germania, Francia, Spagna. (ANSA).