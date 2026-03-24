(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Le Borse asiatiche chiudono in terreno positivo con la prospettiva di un accordo tra Stati Uniti e Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Non si allenta la tensione su petrolio che valuta i tempi tecnici per la circolazione delle navi. In rialzo Tokyo (+1,43%). Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro, a 158,60, ed è poco variato sull'euro a 183,80. A contrattazioni ancora in corso sale Hong Kong (+2,5%), Shanghai (+1,78%), Shenzhen (+2,17%), Seul (+2,74%), Mumbai (+1,56%). Sul fronte macroeconomico in arrivo gli indici Pmi manifatturiero e servizi di Francia, Germania, dell'Eurozona, del Regno Unito e degli Stati Uniti. (ANSA).