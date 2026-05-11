(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso con i timori di una ripresa delle ostilità tra Iran e gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump ha infatti considerato non soddisfacente la proposta di Tehran per un piano di pace. Uno scenario che alimenta la tensione sul prezzo del petrolio e del gas. Sotto i riflettori anche gli investimenti sull'intelligenza artificiale che spinge i titoli del comparto tecnologico. In calo Tokyo (-0,47%). Sul fronte dei cambi lo yen si attesta a 157,04 sul dollaro, ed è stabile sull'euro, a 184,72. A contrattazioni ancora in corso poco mossa Hong Kong (-0,01%), in rosso Mumbai (-1,15%). Vola Seul (+4,3%), bene la Cina con Shanghai (+0,95%) e Shenzhen (+1,49%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dagli Stati Uniti i dati sulle vendite delle case esistenti e l'asta Treasury a 3 anni per 58 miliardi di dollari. Attesa per la votazione del Senato americano per la nomina di Kevin Warsh a Governatore della Fed. (ANSA).