(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Le Borse asiatiche sono in calo con gli investitori che riducono le loro esposizioni sul settore tecnologico. I mercati stanno rivalutando le stime sugli investimenti per l'intelligenza artificiale. Sotto i riflettori anche l'arrivo di una serie di dati macroeconomici come l'inflazione negli Stati Uniti. Elementi che saranno valutati dalle banche centrali per le prossime mosse sui tassi d'interesse. Chiusura in rosso per Tokyo (-1,89%). Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a 160,37 e tratta poco sopra a un livello di 185 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in calo anche Hong Kong (-0,8%), Shanghai (-0,4%), Shenzhen (-1,97%). Scivola Seul (-4,5%). In controtendenza Mumbai (+0,7%). Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale dell'Italia. Dagli Stati Uniti l'inflazione ed i dati Eia sulle scorte e produzione di greggio. (ANSA).