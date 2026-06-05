(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Le Borse asiatiche chiudono in calo con gli investitori che vedono affievolirsi le prospettive sugli investimenti per l'intelligenza artificiale. A farne le spese il settore tecnologico, con le società che hanno subito forti perdite. Sotto i riflettori restano ancora gli scontri in Medio Oriente, con lo stretto di Hormuz ancora chiuso. C'è attesa per i dati in arrivo dagli Stati Uniti relativi al mercato del lavoro. In rosso Tokyo (-1,31%). Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro a 159,95, e sull'euro a 185,87. Pesante Seul che chiude con una flessione del 5,5%. Negative anche Hong Kong (-1,08%), Shanghai (-0,79%) e Shenzhen (-1,35%). In controtendenza Mumbai (+0,15%). Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale della Francia, le vendite al dettaglio in Italia e il Pil dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti atteso il tasso di disoccupazione e la variazione degli occupati. (ANSA).