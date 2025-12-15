(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Le Borse asiatiche chiudono in calo con i dati sull'economia cinese che vedono le vendite al dettaglio che frenano e la produzione industriale che a novembre sale meno del mese precedente. Dopo la correzione a Wall Street sul comparto tecnologico, sui mercati tornano i timori per gli investimenti sull'intelligenza artificiale. In flessione Tokyo (-1,31%). Sul fronte valutario lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro, a 155,10, e sull'euro, a 181,90. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Hong Kong (-1,36%), Shanghai (-0,55%), Shenzhen (-0,77%) e Seul (-1,84%). Poco mossa Mumbai (-0,05%). Giornata scarna di dati macroeconomici. Dall'Eurozona attesa la produzione industriale. Dagli Stati Uniti previsto l'indice di fiducia dei costruttori. (ANSA).