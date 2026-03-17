(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Le Borse asiatiche concludono la seduta in modo contrastato mentre si guarda agli sviluppi della guerra in Medio Oriente. Sotto i riflettori resta lo stretto di Hormuz, la cui chiusura alimenta la corsa del petrolio e del gas. Poco mossa Tokyo (-0,09%). Sul fronte dei cambi lo yen si mantiene poco variato sul dollaro, a 159,40, ed è stabile anche sull'euro, a 182,90. A contrattazioni ancora in corso sono positive Hong Kong (+0,15%) e Seul (+1,63%). In flessione Shanghai (-0,82%) e Shenzhen (-1,81%). Poco mossa Mumbai (-0,01%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dall'Italia l'inflazione armonizzata e dalla Germania l'indice Zew sulle aspettative. Dagli Stati Uniti previsti i dati sulle vendite delle abitazioni. (ANSA).