(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso, con gli investitori che guardano all'evoluzione delle tensioni geopolitiche. L'attenzione dei mercati resta concentrata sugli sviluppi in Medio Oriente e le mosse di Stati Uniti e Iran. Sotto i riflettori anche gli investimenti per l'intelligenza artificiale, un elemento che spinge i titoli tecnologici. Poco mossa Tokyo (+0,01%). Sul mercato dei cambi lo yen perde terreno sul dollaro, a 159,30, e sull'euro a 185,57. A contrattazioni ancora in corso sono in rosso Hong Kong (-1,06%), Shanghai (-1,06%) e Shenzhen (-1,14%). In rialzo Seul (+2,2%), poco variata Mumbai (+0,02%). Giornata scarna di dati macroeconomici. Dall'Italia attese le vendite industriali e dalla Francia la fiducia dei consumatori. (ANSA).