(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Le Borse asiatiche chiudono la seduta in ordine sparso con il sostegno delle società legate all'intelligenza artificiale. I mercati guardano con grande attenzione ai crescenti investimenti nel settore tecnologico. Sotto i riflettori resta la situazione in Medio Oriente, con i nuovi scontri che alimentano la corsa delle materie prime, in particolare del petrolio. In rialzo Tokyo (+2,5%). Sul fronte valutario lo yen si indebolisce, particolarmente sul dollaro - che torna a un livello di 159,94 per la prima volta da aprile, e sull'euro, a 185,75. A contrattazioni ancora in corso scende Hong Kong (-1,7%), Shanghai (-0,3%), Shenzhen (-0,52%) e Mumbai (-1,4%). Positiva Seul (+0,1%). Sul fronte macroeconomico in arrivo gli indici Pmi del settore terziario di Spagna, Italia e dell'Eurozona. Dall'Ue previsti anche i prezzi alla produzione. Dagli Stati Uniti attese le variazioni degli occupati, gli ordini di fabbrica ed i dati Eia sulle scorte e produzione di greggio. In serata il Beige Book della Fed. (ANSA).