PHOTO
(ANSA) - PECHINO, 19 MAR - Avvio in deciso ribasso per la Borsa di Hong Kong, a circa dieci minuti dall'inizio delle contrattazioni. L'indice di riferimento Hang Seng Index cede l'1,51% a 25.632,95 punti, con vendite diffuse nelle primissime fasi della seduta. L'indice della piazza di Shanghai perde lo 0,58% a 4.039,59 punti, mentre quello della piazza di Shenzhen lascia sul terreno lo 0,99% a 14.046,87 punti. Gli scambi si muovono in deciso territorio negativo a pochi minuti dall'avvio della seduta. (ANSA).