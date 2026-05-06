(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Sono in rialzo le Borse europee con in testa Francoforte (+3%) e Milano che viaggia sui massimi da marzo 2000 (+2% a 49.560 punti) dopo l'apertura positiva di Wall Street. Il prezzo del petrolio e i rendimenti dei titoli di Stato si confermano in forte calo in un clima di ottimismo per un accordo di pace fra Stati Uniti e Iran. Il Brent scende a 102 dollari al barile (-6,6%), il Wti si muove sui 94 dollari (-7,6%) mentre il gas segna un ribasso di quasi l'8% a 43,1 euro al megawattora. Il rendimento dei titoli del Tesoro americani a 10 anni è sceso di sette punti base al 4,36%: gli investitori scommettono che col venir meno le spinte inflattive legate alla guerra nel Golfo la Fed non alzerà i tassi quest'anno. Intanto il dato Adp sui nuovi occupati nel settore privato è cresciuto ad aprile. Il dollaro intanto è sceso ai livelli più bassi da febbraio. L'oro dopo aver superato i 4.700 dollari l'oncia ora cede lo 0,8% 4.680 dollari. Il Bitcoin sale per il settimo giorno consecutivo. A Piazza Affari (+1,93% a 49.492 punti) continua a brillare Amplifon all'indomani dei conti (+10,3%) seguita da Lottomatica (+8,6%) mentre in coda c'è Eni (-4,5%) al pari degli altri petroliferi. Fuori dal paniere principale i risultati spingono Technogym (+6,1%). Lo spread Btp-Bund si restringe a 74,3 punti base. (ANSA).