(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Borse europee tutte positive dopo un avvio di seduta contrastato. L'ottimismo su una tregua tra Usa e Iran, con i progressi nei negoziati in attesa di un pronunciamento del presidente americano Donald Trump, ha spinto su nuovi massimi i listini di Asia e Pacifico e sostiene quelli europei. Positivi anche i future su Wall Street. Parigi guadagna lo 0,75%, dopo i dati sul Pil e sull'inflazione di aprile, Milano lo 0,5% così come Madrid, che era partita in calo. Più caute Francoforte (+0,25%), dopo l'inatteso calo dei disoccupati tedeschi sotto la soglia dei 3 milioni, e Londra (+0,2%). Si assesta a 88,84 dollari al barile il greggio Usa (-0,12%) a 93,8 dollari il Brent (+0,1%), mentre il gas sale dell'1,42% a 47,65 euro al MWh. Sale l'oro (+3,03% a 4.516,27 dollari l'oncia) e si indeboliscono l'euro e la sterlina rispettivamente a 1,16 e 1,34 dollari. Scende a 71,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,9 punti al 3,67%. Invariato invece quello tedesco al 2,96%. Allunga il passo il comparto del lusso con Cucinelli (+2,38%), Richemont (+1,57%) e Burberry (+1,63%). Accelerano le compagnie aeree Lufthansa (+2,47%), Air France-Klm (+2,3%) e British-Iberia (+1,43%), più caute invece Ryanair (+1,24%) ed easyJet (+1,2%). Rialzi per i bancari SocGen (+1,88%), Bnp (+1,3%), Mediobanca (+1,25%), Mps (+1,2%) e Unicredit (+1,1%), mentre sui muovono in ordine sparso i petroliferi Eni (-1%), Shell (+0,01%), TotalEnergies (+0,2%) e Bp (+0,25%). (ANSA).