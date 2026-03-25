(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Borse europee positive nel finale, sulla scommessa di un accordo per il cessate il fuoco tra Usa e Iran, con la riapertura dello stretto di Hormuz. Madrid (+1,45%) è la migliore, seguita da Milano (+1,35%), Francoforte (+1,25%), Londra (+1,2%) e Parigi (+1,1%), mentre i listini Usa guadagnano poco meno dell'1%. In forte calo i rendimenti dei titoli di stato, con lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi che sale a 87,9 punti, mentre il rendimento annuo italiano cede 12 punti al 3,83%, quello tedesco 7,4 punti al 2,95% e quello francese 10,8 punti al 3,65%. In ribasso il greggio (Wti -2,92% a 89,67 dollari al barile, Brent -3,3% a 100,95 dollari al barile) e il gas naturale (-3,4% a 52,2 euro al MWh). Stabile l'oro a 4.559,1 dollari l'oncia mentre sale il dollaro a 86,4 centesimi di euro e 74,78 penny. In luce il comparto della difesa a partire da Fincantieri (+5,66%), che ha chiuso il 2025 con conti record. Bene anche Hensoldt (+2,78%), Thales (+2,5%) e Leonardo (+1,48%). Sul fronte industriale balza il comparto dell'elettricità, dal produttore di turbine eoliche Vestas Wind (+4,98%), che ha ricevuto ordini dagli Usa per 505 Mw, a Prysmian (+3,42%), su cui gli analisti di Hsbc hanno confermato la raccomandazione d'acquisto alzando il prezzo obiettivo da 105 a 115 euro. Corrono i produttori di semiconduttori Nordic (+4,36%), Stm (+4,18%) e Infineon (+3,25%) dopo un rapporto di Ubs sul settore. Positivi i bancari Banco Bpm (+3,22%), Mediobanca (+3,22%), Mps (+3,16%) e Commerzbank (+2,42%), più cauta invece Unicredit (+1,25%). Contrastati i petroliferi Bp (+1,4%), Eni (+1%), TotalEnergies (-0,4%) e Shell (-0,55%). (ANSA).