(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Si confermano positive le principali borse europee, nonostante i future Usa in rosso. In attesa di novità sul fronte della crisi in Medio Oriente tra Usa e Iran gli investitori guardano ai dati macroeconomici in arrivo nei prossimi giorni. Tra questi gli indici Pmi attesi domani da Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Ue e Stati Uniti, dove vengono diffusi anche gli indici Ism e gli ordini di fabbrica e di beni durevoli, per culminare con le richieste settimanali di sussidi giovedì e con il tasso di disoccupazione il giorno dopo. La migliore è Milano (+1,45%), seguita da Francoforte (+1,35%), Madrid (+1,25%), Parigi (+1,15%) e Londra (+0,5%). In calo il greggio (Wti -1,55% a 90.75 dollari al barile) e il gas (-2,16% a 48.04 euro al MWh), mentre sale l'oro (+0,65% a 4.533,39 dollari l'oncia). Debole il dollaro a 1,16 sull'euro e 1,35 sulla sterlina, mentere scende a 71,1 puinti il differenziale tra Btp e Bund decannali tedeschi. In calo di 7,5 punti il rendimento annuo italiano al 3,66%, di 5,3 quello tedesco al 2,95% e di 6,6 quello francese al 3,56%. Gli acquisti si concentrano sul settore dei semiconduttori, dopo il rialzo delle stime di Stm (+9%) sui ricavi legati ai Data Center. Bene Infineon (+5,4%) e Nordic (+2,26%). Segue il lusso, da Persimmon (+3,35%) a Swatch (+3%), Moncler (+1,3%) e Cucinelli (+1%). Recupera terreno Ferrari (+1,5%), mentre si calma Stellantis (+1%), che ha confermato il miliardo di investimenti in Francia. Bene Commerzbank (+1,8%), Unicredit (+1,55%), SocGen (+1,3%) e Intesa (+1,1%), contrastate invece Mediobanca (+0,23%) ed Mps (-0,12%). Pochi i segni meno, limitati ai petroliferi Bp (-1,476%), Shell (-0,7%) ed Eni (-0,67%) e al comparto della difesa con Rheinmetall (-2,55%), Fincantieri (-2,24%), Leonardo (-2,08%) e Avio (-0,9%). (ANSA).