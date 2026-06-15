(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Si confermano positive e Borse europee dopo l'avvio di Wall Street, dove si mettono in luce i tecnologici sull'onda di Space X , mentre il petrolio e il gas proseguono in calo, al pari del dollaro. Il Wti è trattato a 80 dollari al barile e il Brent a 83 dollari a causa dell'accordo provvisorio tra Usa e Iran, dopo tre mesi di conflitto, e la potenziale ripresa dei flussi di greggio e gnl attraverso lo Stretto di Hormuz a partire da venerdì. Il Ttf ad Amsterdam cede oltre il 7% a 43,3 euro e l'atteso effetto deflattivo sui prezzi dell'elettricità penalizza le utilities. A Milano (+0,62%) dietro a Eni (-5,2%) sono in discesa di circa l'1,8% Snam, Italgas e Terna. Pesante poi Avio (-2,6%) mentre sul podio svettano Stellantis (+6%), Buzzi (+4,9%) e Ferrari (+4,2%), promossa a 'overweight' da Morgan Stanley, seguite da banche e assicurazioni. Bper e Mediolanum salgono di circa il 3%, Generali guadagna il 2,3% a 41,1 euro grazie all'innalzamento del prezzo obiettivo da 45,4 a 71 euro da parte di Berenberg. Jefferies ha invece promosso Banca Generali (+5,1%) a 'buy'. Unicredit segna un rialzo dell'1,32% e a Francoforte (+1,4%) cede Commerzbank (-1,6%) con l'inasprirsi del conflitto fra le due banche alla vigilia del termine della prima fase dell'offerta. Positiva la Borsa di Parigi (+1,13%), piatta Londra. (ANSA).