(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Si confermano positive le principali borse europee nel giorno in cui la tregua tra Usa e Iran sembra essere più di un'ipotesi. La migliore è Madrid (+1,68%) seguita da Parigi (+1,26%), Francoforte (+1,05%) e Milano (+0,9%), che viaggia un filo sotto la soglia dei 50mila punti. Chiuse per festività Londra e le borse di New York. In calo le quotazioni del greggio (Wti -4,33% a 92,44 dollari e Brent -4,05% a 99,3 dollari al barile) e del gas naturale (-3,65% a 46,91 euro al MWh). Calano simultaneamente i rendimenti dei titoli di stato, mantenendo gli spread costanti. Quello italiano si attesta a 71,5 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 9,5 punti al 3,67%, mentre tedesco ne perde 7,8 al 2,96% e quello francese cede 8,8 punti al 3,57%. In rialzo l'oro (+0,88% a 4.554,71 dollari l'oncia), debole invece il dollaro s 85,89 centesimi di euro, 158,94 yen e 74,14 penny. Gli acquisti si concentrano sugli automobilistici Renault (+3%), Stellantis (+2,44%), fresca di piano strategico, Pirelli (+2,1%), Ferrari (+1,9%) e Mercedes (+1,85%). Guadagnano terreno anche i titoli del lusso, da Cucinelli e Kering (+1,6% entrambi), a Hermes (+1,5%) e Lvmh (+1,25%), mentre cede il comparto petrolifero con Eni (-1,9%), TotalEnergies (-1,8%), Shell (-1,2% ad Amsterdam), Saipem e Tenaris (-0,95%). Contrastati i titoli della difesa Hensoldt (-1,46%) e Leonardo (-0,63%), mentre corrono i bancari Unicredit (+2,45%), Santander (+2,25%), Bnp (+2,22%), Commerzbank (+1,8%), Intesa (+1,58%), Bper (+1,25%), Mediobanca ed Mps (+0,38%). Brillante la fintech Nexi (+4,97%), maglia rosa in Piazza Affari dopo la decisione di Cdp di salire fino al 29,9%. (ANSA).