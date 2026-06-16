(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Le borse europee proseguono la loro risalita, consolidando le loro posizioni dopo l'avvio in rialzo di Wall Street. La prospettiva della riapertura dello Stretto di Hormuz entro la fine della settimana alimenta la propensione al rischio tra gli investitori e sostiene l'indice Stoxx Europe 600 (+0,3%). I titoli bancari e industriali sovraperformano e spingono Milano (+1,04% a 52.375 punti) sui massimi. Londra guadagna lo 0,65%, Parigi lo 0,68%, Francoforte lo 0,2 per cento. A PIazza Affari corre Unicredit (+4%), con Intesa Sanpaolo (+2,3%), MPs (+1,48%) e Banco Bpm (+1,39%). Deboli Saipem (-4%), Buzzi (-2,2%) e Tenaris (-1,6%). Il petrolio si avvia a registrare la sua più lunga serie negativa dell'anno, poiché l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz ha alimentato le aspettative di una ripresa dell'offerta. Il Brent oscilla sulla soglia degli 80 dollari (-2,9%) mentre il Wti a New York è scambiato in calo del 3,4% a 77,9 dollari. (ANSA).