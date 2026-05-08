(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Le Borse europee restano negative a meno di un'ora dall'avvio di Wall Street nonostante i buoni dati sul mercato del lavoro americano, che ad aprile ha creato 115.000 posti di lavoro a fronte dei 65.000 attesi. Francoforte cede lo 0,9%, Parigi lo 0,8%, Milano e Londra lo 0,1%. L'attenzione degli investitori resta focalizzata sul Medioriente, dove le speranze di un accordo tra Usa e Iran hanno ridato fiato ai mercati e allentato la pressione sui bond. Mentre il petrolio è poco mosso, con il Brent stabile a 100 dollari al barile e il Wti a 94,7 dollari, a Wall Street corrono i future sul Nasdaq (+0,9%) e sull'S&P 500 (+0,6%), che provano a mettere a segno nuovi record in scia all'euforia sui titoli tecnologici. A Piazza Affari scivolano Fincantieri (-3,2%) e Leonardo (-3,2%), seguita da Intesa Sanpaolo (-1,9%), nonostante conti migliori delle attese. Deboli anche Lottomatica (-1,8%) e Unicredit (-1,8%), nel giorno in cui Commerzbank (-2,6%) ha alzato gli obiettivi e criticato l'ops, seguite da Bper (-1,2%), Diasorin (-1,1%) e Saipem (-1%). Corrono invece Prysmian (+4%), Poste (+2,4%), Eni (+2,2%), Tim (+1,5%) e Tenaris (+1,7%). In lieve recupero i bond, con i rendimenti dei Btp in calo di quasi due punti base, al 3,72%, al pari dello spread con la Germania, in flessione a 72 punti base. (ANSA).