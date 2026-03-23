(ANSA) - MILANO, 23 MAR - L'Europa cambia passo con gli Usa che rinviano gli attacchi all'Iran dopo colloqui molto buoni. Lo stoxx 600 gira a +1% con la spinta del tech e degli industriali mentre si appesantisce l'energia con il petrolio che gira in calo. Il brent cede il 10% a 88,5 dollari e il brent perde il 9,6% a 101 dollari. L'oro è passato in rialzo a 4.389 dollari l'oncia (+2,65%), così come l'argento a 67,6 dollari (+5,5%). Tra le singole Piazze Francoforte sale del 3,3%, Parigi del 2,62%, Milano dell'1,85% (ANSA).